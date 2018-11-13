Yozgat'ta ağaçlar kışa hazırlanıyor

Kent merkezindeki ağaçlarda budama çalışması yapan Yozgat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçları kışa hazırlıyor. Her yıl kış mevsimi öncesi park, bahçe, refüj ve kaldırımlardaki ağaçlara bakım yaptıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, “Özellikle kaldırımlarda uzayarak yaya ve araçlar için tehlike oluşturacak ağaçlarda budama çalışması başlattık. Kış aylarında yaşanan zorlukların önüne geçmek ve ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek için ağaçlara zarar vermeyecek şekilde tekniğine uygun budama çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayede kışın hem olası bir duruma mahal vermiyoruz hem de ağaçların daha sağlıklı büyümelerini sağlıyoruz” dedi.