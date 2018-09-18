Yozgat'ta Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri

Ahilik Haftası Kutlama etkinlikleri başladı.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen 31. Ahilik Haftası kutlama programı kapsamında, yılın ahisi seçilen 67 yaşındaki 45 yıllık terzi İbrahim Baran ahilik cübbesini giydi. Yılın örnek esnafı, örnek kalfası ve örnek çırağına da hediyeler verildi.

Kutlama programına, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, STK temsilcileri, Esnaf ve Sanatkarlar ile daire müdürleri katıldı.

Vali Kemal Yurtnaç, programda yaptığı konuşmada; ahilik geleneğinin kardeşlikten geldiğini belirtti. Vali Yurtnaç, “Bu bizim kültürümüzdür, Toplumlar gelenekleri ile yaşarlar. Esnaflıkta, esnaf ahlakı çok önemlidir. Zaman içerisinde gelişmekle beraber, bazı değerler erozyona uğradı. Bir başkasını düşünmek, fedakarlık, adalet, komşuyla iyi geçinme, haksız rekabet etmeme, ayıplı mal üretmeme, bunlar bütün esnafın değerleridir. Bunları yitirdiğiniz anda toplum yüzüstü kalmaya mahkumdur. Bu maksatla esnafımızın belli değerler içerisinde çalışması lazım ve değerlerimizi kaybetmeyeceğiz” dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı

Bekir Bozdağ, ahilik teşkilatının ilkeleri ve özünün evrensen insan haklarına uygun olduğunu vurguladı.

Bozdağ, “Ahilik teşkilatının ilkeleri, hem ticaret hukukuna, hem borçlar hukukuna hem de başka ülkelerinin hukuklarına uygundur. Doğruluk, dürüstlük, emniyet, cömertlik, tevazu, affedici olmak ve tövbe ahilerin vasıflarının bazılarıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, müşterilerine güler yüzlü ve saygılı davranışlarından dolayı yılın örnek çırağı Cemal Çiçek, yılın örnek kalfası Fatih Kaya, örnek esnaf Recep Şaşmaz, teşekkür belgesi ve hediyelerle ödüllendirildi.

Yılın Ahisi seçilen İbrahim Baran'a ahilik cübbesini AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ giydirdi. Bozdağ, ‘eline, diline, beline sahip ol' anlayışıyla yılın ahisine üç kez şed bağladı.

Programın ardından protokol üyeleri ve katılımcılara yemek ikram edildi.