Yozgat'ta ‘Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezinde sosyo ekonomik destek alan aileler ve çocuklarının katıldığı eğitim programda madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu yaptı. Hatipoğlu, “Bağımlılık ile mücadele konusu ülkemizde terörle mücadele kadar önemli bir hale gelmiştir. Bu problem ise bütün bireylerin sorumluluk alması ile çözüme kavuşacaktır. Dolayısı ile fert fert bu konuda bilinçlenmek ve savunma gerçekleştirmek her vatandaşın görevi olmalıdır. Hem dünyada hem ülkemizde madde kullanım yaşı gün geçtikçe daha da aşağılara inmektedir. Bu gerçekler karşısında sorumluluklarımız bulunmaktadır. Ve her birey sorumluluğunu yerine getirmezse önce bireysel sonra toplumsal yok oluş kaçınılmazdır. Bakanlığımız olarak bu konuda sorumluluk bilinciyle farkındalık oluşturmak adına olmazsa olmaz eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim faaliyetleri ile oluşturacağımız zincirin birer üyesi olarak birlikte el ele vererek daha huzurlu daha sorunsuz daha güçlü bir toplum için çalışmalar yapacağız” dedi.

Eğitimi gerçekleştiren Uzm. Psikolojik Danışman Hüseyin Aktaş ise konuşmasında, ''Ergenlikte madde kullanım riski diğer gelişim dönemlerine göre daha yüksektir. Gençler madde kullanımına genellikle bir başka arkadaşının teklifini reddedemeyerek başlarlar. Lütfen çocuklarımıza ‘Hayır' diyebilmesini daha küçük yaşlarda öğretelim. Zamanlarını nerelerde kimlerle geçiriyorlar takip edelim. İçinden çıkılmaz problemlerle karşı karşıya kaldığınız zaman ise bizler uzman arkadaşlarımızla buradayız. Unutmayın yalnız değilsiniz" şeklinde konuştu.

Bir saat süren ‘Bağımlılıkla Mücadele' konulu eğitim konferansı soru cevabın ardından sona erdi.