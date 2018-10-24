Yozgat'ta 'Bağımlılıkla Mücadele' konferansı düzenlendi

Uğur Elaman'ın katılımıyla 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu eğitim konferansı düzenledi.

Elaman bağımlılıkla mücadele konusunda din görevlilerine önemli sorumlulukların düştüğünü söyledi. İl Müftüsü Salih Sezik, cami kürsülerinde ve Kur'an kurslarında bağımlılığın zararlarının anlatıldığını açıkladı. Gerçekleşen programda 15 yıl cezaevinde yatmış bir vatandaşta cezaevinde yaşadığı deneyimlerini de din görevlileri ile paylaştı.

İletişim Uzmanı Dr. Uğur Eleman, bağımlılığın eğitim durumu yüksek kişilerde daha fazla görüldüğünü söyledi. Elaman,"Biz zannederiz ki madde kullananlar genelde eğitimsiz kesimler. Oysa üniversite mezunları arasında madde kullanımı ilkokul mezunlarından daha yüksek. Nereden başlıyorlar? Arkadaş çevresi en önemli faktörlerden birisi. Aileler, çocuklarınızın arkadaşlarına dikkat ediniz. Çünkü grup arkadaşlarının baskısı var. Çünkü onlara uyum sağlama isteği var. Çünkü merak ve macera tutkusu var. Çünkü yasaklara karşı gelme isteği var. Çünkü sorumluluktan kaçma var. Çünkü başarısız ve güvensizliğe karşı kendini motive edebilecek bir kaynak ve kanala ihtiyaç var. Ailelerin huzursuzlukları çocukların önünde tartışmaması gerekir. Bu vatandaşlarımızın manevi boşluklarını din adamları doldurabilir" diye konuştu.

Müftü Sezik, cami kürsülerinde bağımlılıkla zararların anlatılacağını açıkladı. Sezik,"Uyuşturucu ile mücadelede biz din görevlilerine önemli görevler düşüyor. Bizlerin vatandaşlarımıza cami kürsüsünde, bu önemli hususu anlatmamız gerekiyor. Kur'an Kurslarımızda çocuklarımıza bağımlılığın zararlarını anlatacağız. Sorumluluklarımızın farkındayız. Vatandaşlarımızda oluşan manevi boşlukları dolduracağız. Bu seminerlerin ilçelerimizde de anlatılması gerekiyor. Her yere ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.