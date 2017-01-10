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10 Ocak 2017 12:31

Yozgat’ta Basın İletişim Merkezi kurulacak

Yozgat’ta Basın İletişim Merkezi kurulacak

10 Ocak 2017 12:31

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yozgat merkez ve ilçelerde görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta Basın İletişim Merkezi kuracakları müjdesini verdi.
Yozgat merkez ve ilçelerde görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla Yozgat İl Özel İdare Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Vali Yurtnaç burada yaptığı açıklamada basın mensuplarının daha etkin iletişim kurabilmeleri adına Basın İletişim Merkezi kurulacağı müjdesini verdi. Vali Yurtnaç ayrıca Yozgat’ta eksikliğini hissettiği televizyon konusuna da değindi ve Yozgat’ta televizyon kanalına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Yozgat’ta Basın İletişim Merkezi kurulacağı konusuna değinen Vali Yurtnaç, “Çalışan gazeteci arkadaşlarımıza destek açısından da Yozgat Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Basın İletişim Merkezi kuruyoruz. Sizlere de bir yer tahsis edeceğiz. Orası basın mensubu arkadaşlarımızın bir merkezi gibi olacak. Gelip gidecekleri, görüşmelerini yapacakları, çaylarını kahvelerini içebilecekleri bir yer olacak. İl dışından göreve gelen basın mensubu arkadaşlarımız için de uğrak yeri olacak. Ulusal basınımızın da haberleri geçebileceği bir yer olacak. Burada ki basının da kurumsallaşması açısından da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.
Yozgat’ın televizyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Vali Yurtnaç, “Bir ve beraber olun, ortak değerlerimize daha kurumsal bir şekilde sahip çıkın. Gazeteler daha nitelikli bir şekilde çıksın. Yozgat’ın basın alanında bir televizyona ihtiyacı var diye düşünüyorum. Eğer buna Yozgat’ın maddi gücü yeterli gelmezse çevremizde bize yakın olan belki Kırıkkale gibi yakın illerle ortak bir şeyler yapılabilir. Bir televizyon şehri hareketlendirir” şeklinde konuştu.
Son olarak gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Vali Yurtnaç, “Bugünler meslek sorunlarının görüşülmesi adına önemli bir gün. Çalışanların sorunlarını dile getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kamunun, toplumun hedeflerini milletle buluşturan kişilersiniz. Doğru haberler gidince kamuoyu bununla olumlu etkileniyor. Veya eleştiriler olunca denetleme mekanizması oluşuyor. Basında çalışan arkadaşlarımız için Basın İletim Merkezi kuruyoruz. Bu oluşum, beraber olun ortak değerler adına daha iyi hareket edin diye düşünüldü. Ayrıca Yozgat’ta televizyon kanalına da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Dik ve diri olmanızda sizlere destek olacağız. Sizin de halkın içinde dolaşan insanlar olarak bizlere katkı ve destekleriniz her zaman oluyor. Bu güzel ve anlamlı gününüzü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.



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