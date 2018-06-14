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14 Haziran 2018 19:00

Yozgat’ta bayram öncesi drone ile trafik denetimi yapıldı

Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tedbirlerini artırırken kent meydanında ve karayollarında drone kullanarak havadan denetim yaptı.

Yozgat’ta bayram öncesi drone ile trafik denetimi yapıldı

14 Haziran 2018 19:00


Yozgat’ta trafik ekipleri bayram öncesi drone ile havadan denetim yaparak trafik ihlali yapanlara ceza yazdı. Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma gibi trafik ihlalleri havadan tespit edilirken kurallara uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.


Çevirme noktalarında trafik ihlali yapan araçları durduran ekipler, kamera kayıtlarına yansıyan hataları sürücülere göstererek cezai işlem uyguladı. Sürücülere özellikle emniyet kemeri kullanmaları, yorgun ve uykusuzken araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunan trafik ekipleri bayramlarda trafik kazalarında büyük kayıpların yaşandığını sürücülere anlattı.


Bazı sürücüler ise ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek bir daha kural ihlali yapmayacaklarını ifade ettiler.




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