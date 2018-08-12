Yozgat’ta bıçaklar kurbana hazırlanıyor

Yozgat’ta Tol Çarşı ve Un Pazarı esnafı, bileme makineleri ile Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçakları hazırlama telaşına düşerken bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kimi vatandaş yeni bıçak alırken kimi vatandaşlar da eski bıçaklarını biletip bayrama hazırlanıyor.

Baba mesleği bıçakçılığı yaklaşık 30 yıldır sürdüren Musa Şahin, Yozgat’ta bıçakçı esnafının yoğun mesaisinin kısmen de olsa başladığını söyledi. Bıçak bileme işinin önemli olduğunu ve işin ehli tarafından yapılması gerektiğini belirten Şahin, “Bıçaklar keskin olmalı ki hayvanlar eziyet görmesin. Kurban kesecek vatandaşlarımız işlerini son güne bırakmasınlar. Yoğunluğa kalmasınlar” dedi.

Vatandaşlar ise Kurban Bayramı hazırlıklarına başladıklarını, bıçaklarını keskinleştirmek için bıçakçılara geldiklerini ifade ettiler.