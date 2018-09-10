Yozgat'ta Bilim Teknik Koleji eğitim ve öğretime başladı

İç Anadolu Bölgesi'nde sektörlere kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla Yozgat'ta açılan Bilim Teknik Koleji, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemine başladı.

Öğrencilerin 4 yıllık eğitim alacağı Bilim Teknik Koleji tamamen ücretsiz olacak ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanacak. Kayıt ve nakil işlemlerinin devam ettiği Bilim Teknik Koleji'nde ilk yıl 9'uncu sınıf öğrencileri temel eğitim görecek nakil yaptıran 10'uncu sınıf öğrencileri ise Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Endüstriyel Bölümlerinde eğitim görecekler. Daha sonra öğrencilerin talepleri doğrultusunda önümüzdeki yıllarda Kimya Teknolojisi ve Yenilebilir Enerji Teknolojisi bölümleri de hizmete girecek.

Bilim Teknik Koleji'nden mezun olan öğrencilerin iş arayan değil sektör tarafından aranan eleman olacağını belirten Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, 2018-2019 eğitim öğretim dönemine bugün itibariye oryantasyon eğitimi ile başladıklarını söyledi. 15 derslik ve 22 atölye ile eğitim ve öğretime hazır olduklarını anlatan Yıldırım, Bilim Teknik Koleji'nde öğrencilere hem akademik eğitim hem de mesleki eğitim verileceğini dile getirdi.

Bilim Teknik Koleji'nin sanayi için hayati bir kurum olduğunu da vurgulayan Yıldırım,"Okulumuz İç Anadolu Bölgesi'nde örnek, farklı ve söz sahibi bir kurum olacaktır. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında hem iyi bir eğitim almış olacaklar hem de ellerinde bir meslekleri olacak" dedi.

9'uncu sınıf öğrencileri için kayıt dönemlerinin devam ettiğini hatırlatan Yıldırım ayrıca nakil yoluyla 10.sınıf öğrencilerinin de kayıt işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.