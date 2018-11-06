Yozgat'ta bin 500 fidan toprakla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Kampus alanına öğrenciler tarafından bin 500 dikimi gerçekleşti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kampus alanı içerisinde gerçekleştirilen fidan dikim programına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve çevreye karşı duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte toprakla buluşan fidanlara öğrenciler can suyu verdi.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, il genelinde bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyerek “Bugün Türkiye genelinde 81 ilimizde fidan dikimi oldu. Türkiye'mizde yaklaşık ilk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrencimiz var. Çok genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Bir ülkenin en büyük zenginliği de bu olsa gerek. Bu gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı birlikte bir protokol yaparak fidanlarla tanıştırmak, buluşturmak istedi. Bu kapsamanda Yozgat ilimizde 42 bin tane ilk ve ortaokulda okuyan öğrencimiz var. Bugün merkezimizde ve ilçemizde bin 500 öğrencimiz fidanla buluştu. Bu bin 500 ile başladı inşallah 42 bine tamamlayacağız bu sayıyı. İnşallah ağaçlarımızın hepsi tutar ve yeni yeni fidanlar oluşur. Ben bu kampanyaya yakın ilgi gösteren çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor projesi kapsamında üniversitemizin alanının tercih edilmiş olması ve ilimizdeki ortaöğretim öğrencilerinin bir çocuğunun buradaki ağaç dikme törenine katılması bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

Fidan dikmeye gelen öğrenciler ise Yozgat'ı yeşile bürüdükleri için mutlu olduklarını söylediler.