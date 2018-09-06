Yozgat’ta bir ilk gerçekleşti

Hastanede ilk kez Cerrahi bir yöntem olmasına rağmen halk arasında “kapalı ameliyat ya da kansız ameliyat” olarak bilinen laparoskopik yöntemle böbrek tümörü ve idrar kanalı darlığında uygulanan “ pyeloplasti” ameliyatları başarıyla gerçekleştirildi.

Sağlık alanında dünyadaki en son teknoloji cihazlarla donatılı olan Yozgat Şehir Hastanesine karın ağrısı şikâyetiyle gelen 59 yaşındaki bir hastaya yönlendirildiği Üroloji Servisi’nde çeşitli tetkikler yapıldı.

Ultrasonogrofik inceleme ve ayrıntılı tetkiklerde sol böbreğinde 3 santimetrelik tümör olduğu tespit edilen hastaya, Op. Dr. Emrah Demirci ve Yozgat Şehir Hastanesi ameliyathane ekibi tarafından cerrahi operasyon uygulandı. Laparoskopik yöntemle ilk kez yapılan ameliyatta, hastanın böbreğinde bulunan tümör dokusu, sağlam böbrek dokusu korunacak şekilde çıkarıldı. Uygulanan yöntem sayesinde, hastanın böbrek fonksiyonları ameliyattan daha az etkilenip, böbreğini kaybetme riski ortadan kaldırıldı.

Böbrek fonksiyonları normale döndü

Yozgat Şehir Hastanesi’nde, doğumsal idrar kanalı darlığı şikâyeti olan 20 yaşındaki başka bir hastada yine Op. Dr. Demirci ve ameliyathabe ekibince laparoskopik cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuşturularak, hastanın yaşadığı kâbuslar son buldu.

Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Emrah Demirci, laparoskopinin, genel anestezi uygulanarak yapılan, ucunda kamera olan uzun ince bir aracın karın içerisine sokulması yoluyla organların görüntülenmesini temel alan bir ameliyat yöntemi olduğunu bildirdi.

Demirci, cerrahi bir yöntem olmasına rağmen halk arasında “kapalı ameliyat ya da kansız ameliyat” olarak bilinen laparoskopik operasyonların artık dünyanın her yerinde birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanıldığını anımsatarak, “Bu yöntemi ilk kez uyguladığınız hastanemizde iki hastamızın sağlığına kavuşmuş olmasının sevinci içindeyiz” diye konuştu.

Laparoskopik yöntemle yapılan operasyonlarda, karın cildine 3-4 adet 1 santimetrelik delik açılıp vücut içine karbondioksit gazı vererek karın içinin şişirildiğini anlatan Demirci, “Endoskopik kameralarla (kapalı olarak) bu deliklerden içeriye girilerek operasyon uygulanır. 59 yaşındaki hastamıza karın ağrısı nedeniyle yapılan ultrasonogrofik incelemede böbreğinde tümör şüphesi bulunan kist saptanarak tarafımıza yönlendirildi. Yapılan ayrıntılı tetkiklerde hastanın sol böbreğinde 3 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi ve operasyon kararı verildi. Uyguladığımız böbrek koruyucu cerrahi teknikte, böbrekte bulunan tümör dokusu sağlam böbrek dokusu korunacak şekilde çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Demirci, yine laporoskopik olarak yapılan idrar kanalı ameliyatı ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“20 yaşındaki bir hastamız da uzun süredir tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon atakları ve idrar kanal tıkanıklığı ile takipliydi. Yapılan ayrıntılı tetkikler sonucunda operasyona karar verildi. Doğumsal idrar kanalı darlığı (üreteropelvik bileşke darlığı) olan hastalarda dar olan idrar kanalı çıkarılarak idrar kanalına geçici bir katater yerleştirildikten sonra kesilen idrar kanalının iki ucu tekrar birleştirilir. Bu sayede böbreğin çalışması normale döner. Söz konusu hastamıza da laparoskopik yöntemle böyle bir ameliyat gerçekleştirdik.”

Hedef, tüm sağlık sorunlarını en kaliteli şekilde gidermek

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, her iki başarılı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, hedeflerinin tüm sağlık sorunlarını en kaliteli şekilde gidermek olduğunu söyledi.

Bahsedilen iki operasyonda da laparoskopik yöntem kullanıldığı için hastaların operasyon sonrası dönemlerini daha konforlu geçirdiğini ve kısa sürede kendi işlerini yapar duruma geldiklerini belirten Öp. Dr. Surel, “Üroloji ekibimizi bu başarılarından dolayı kutluyor, hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

Başhekim Surel, Yozgat Şehir Hastanesinin 2017 yılının Ocak ayında hizmete girmesiyle birlikte artık il dışına çok istisnai durumlar dışında hasta sevkiyatları yapılmadığı gibi başka il ve ilçelerden de hasta kabul ettiklerini gururla ifade edebileceklerini söyledi.

Başhekim Surel, Yozgat Şehir Hastanesi üroloji ekibinin; taş cerrahisinde kapalı yöntemler, mesane ve prostat kanser kapalı ve açık cerrahi tedavileri, radikal prostatektomi, açık prostatektomi, idrar kaçırma tedavileri, inmemiş testis, peygamber sünneti cerrahi tedavileri ve üroloji ile ilgili hemen tüm ameliyatları başarıyla uygulayabilir durumda olduklarını sözlerine ekledi.