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04 Eylül 2018 15:08

Yozgat’ta bir kişi hamamda ölü bulundu

Yozgat’ta bir kişi çarşı merkezindeki hamamda ölü bulundu.

Yozgat’ta bir kişi hamamda ölü bulundu

04 Eylül 2018 15:08


Edilen bilgiye göre, Yozgat kent merkezinde bugün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte hamama giden Zabit İçöz (38), hamamda banyo yaptıktan sonra dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra arkadaşları, uyuduğu zannettiği İçöz’ü uyandırmaya çalıştı. Arkadaşlarının çabasına rağmen 38 yaşındaki İçöz, uyanmayınca durum 112 sağlık ekibine ve polise bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahsın cenazesi Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü açıklandı.




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