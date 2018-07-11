Yozgat’ta bisiklet istasyonu kuruldu

Bisikletlerin şehir içi ulaşımda kullanılmasında trafiği rahatlatıcı bir faktör olabileceğini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada "Bisikletler az da olsa olsa şehir içinde kullanılabilir ve şehrin trafiğini rahatlatabilir. Ayrıca bir bisiklet kullanmak spordur, sağlık açısında önemli görüyoruz. Bu bisikletler şehir için ayrı bir renk oluşturacak vatandaşımız keyif için binebilecektir" dedi. Şehir içine 5 farklı yere bisiklet istasyonu kurduklarını ve istasyonlarda 80 bisiklet bulunduğunu anlatan Arslan, "Bisiklet kullanmak isteyen vatandaşlarımız nüfus cüzdanı ile belediyemize kayıt yaptırıp mevcut ellerindeki kent kart veya kredi kartlarıyla istediği yerden bisikleti alıp, kullandıktan sonra istediği istasyona bırakabilecekler. Bisikletin saatliği 1 lira olacak" şeklinde konuştu.

Bisikletlerin istasyonlara yerleştirildiğini hatırlatan Arslan, bisiklet kullanıcı kayıtlarına başladıklarını 10 gün içerisinde de bisikletlerin kullanmaya başlanılacağını söyledi.