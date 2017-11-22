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22 Kasım 2017 11:08

Yozgat’ta buzlanan yollar sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yozgat’ta dün başlayan kar yağışının ardından buzlanan yollar, araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yozgat’ta buzlanan yollar sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

22 Kasım 2017 11:08


Yozgat’ta kar yağışı sonrası hava sıcaklığının belirgin şekilde düşmesi günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi sonucu buz pistine dönen yollar sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kaygan yol ve kaldırımların azizliğine uğrayan öğrenciler ve vatandaşlar, kayganlaşan yolda ayaklarının yerden kesilmesi nedeniyle sırt üstü yere düştü.


Başta öğrenci servis şoförleri olmak üzere birçok araç buzlanan yolda kayarken kayan araçları hareket ettirmek ise zor oldu. Buzlanma nedeniyle yolda kalan araç sürücülerinin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar araçları iterek hareket ettirdi. Bazı öğrenciler araçların yolda kalması nedeniyle okullarına geç kaldılar.


Buzlanan yolların sürücülere zor anlar yaşattığını söyleyen Ayhan Kaya isimli servis şoförü, “Sabahtan beri perişan olduk. Belediye yetkilileri hiçbir çalışma yapmamış. Bari okulları tatil etselerdi de çocuklar mağdur olmasaydı. Servis aracımı uygun bir yere çektim, öğrencileri evden tek tek araca götürüyorum. Öğrenciler bir saattir derslerine geç kaldı” dedi.


Yolların tuzlanmadığından şikayet eden Umut Sarıaslan isimli öğrenci servis şoförü ise, “Sabah saat 06.30-07.00’da servise başlayan insanlarız. Belediye yetkililerinin de bunu bilmesi gerekiyor. Onlarında çocukları okula gidiyorlar, yolları tuzlamaları gerekiyor. Öğrenciler derslere geç kalıyorlar. Bizler de zor durumda kalıyoruz” şeklinde konuştu.


Buzlanan yolların adeta azizliğine uğrayan öğrenci, vatandaş ve sürücüler yolların biran önce buzlanmasını istediler.




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