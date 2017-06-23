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23 Haziran 2017 15:56

Yozgat’ta çaldıkları araçla fırıncıyı soydular

Yozgat’ta bir fırıncının Ramazan boyunca pide satarak biriktirdiği 22 bin 400 lira un parası çelik kasa ile birlikte hırsızlar tarafından çalındı.

Yozgat’ta çaldıkları araçla fırıncıyı soydular

23 Haziran 2017 15:56


Edinilen bilgiye göre, sahurdan sonra Mutafoğlu Toki evlerinde bir vatandaşın aracını çalan hırsızlar, daha sonra şehir merkezinde bulunan Bekir Kırdemir’e ait fırının kapısını levye ile açtılar ve çelik kasayı alarak araca yükleyip kaçtılar. Sabah iş yerine geldiklerinde kasanın çalındığını fark eden çalışanlar olayı iş yeri sahibi Bekir Kırdemir ve polise haber verdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler yaptıkları araştırmanın sonunda çalıntı araç ve kasanın Yozgat’ın Salmanfakılı köyünde terk edilmiş halde bulunduğunu öğrendi. Olay yerine hareket eden polisler hırsızların çaldıkları kasayı ve çalıntı aracın terk edilmiş halde olduğunu gördü. Yanlarında getirdikleri balyoz ile kasayı açan hırsızlar içerisindeki evrakları sağa sola saçarken 22 bin 400 lira para ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.


Fırın sahibi Bekir Kırdemir, "Un parası ödemek için biriktirdiğimiz 22 bin 400 lirayı çelik kasa ile birlikte çalmışlar. Daha sonra kasa Salmanfakılı köyü yakınlarında bulundu. Bir umutla gelmiştik ama kasayı açmışlar" dedi.




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