Yozgat'ta ceviz hasadı başladı

Yozgat'ın Kuşçu köyünde ceviz hasadı yapan üreticiler, bu yıl verimin de kalitenin de geçen yıllara oranla yüksek olduğunu belirtti.

Ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı olan Yozgat'ta çiftçiler buğday, arpa, şeker pancarı gibi ürünlerin yanı sıra daha çok gelir getiren çilek, ceviz gibi alternatif ürünlere yöneliyor. Bu kapsamda Yozgat''n Kuşçu köyünde ceviz üretimi yapan çiftçiler, sonbahar mevsimiyle birlikte ceviz hasadına başladı. Üreticiler hasat sonrası yaş cevizin kilosunu 25 TL'ye satışa sunacaklarını söylediler.

15 yıldan beri köyünde ceviz üretimi yapan Metin İnci, ceviz hasadının oldukça zor olduğunu belirterek,"Yaklaşık 7 dönümlük bir alanda 15 yıldır ceviz üretimi yapıyoruz. Sonbaharın gelmesiyle birlikte biz de ceviz hasadına başladık. Bir yıl boyunca cevizleri hem soğuktan korumak için hem de daha iyi ürün almak için bakımlarını yaptık. Şimdi de emeklerimizin karşılığını aldık. Bu yıl cevizde verim ve kalite diğer yıllara oranla daha yüksek" dedi.

Ceviz hasadına hummalı bir çalışa ile başladıklarını söyleyen Mehmet İnci ise,"Köyümüzde buğday, nohut, arpa gibi tahıl ürünlere alternatif olarak ceviz yetiştiriciliği de yapıyoruz. Diğer ürünlere oranla ceviz daha fazla gelir getiriyor. Biz de hasat mevsiminde cevizlerimizi topladık. Cevizlerimizi kabuklarından ayrıştırıp kuruttuktan sonra satışa sunacağız" şeklinde konuştu.