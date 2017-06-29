Yozgat’ta çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde Yozgat Belediyesi, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarına hız vermeye başladı. Belediye ekipleri şehir merkezinde vatandaşların sıklıkla kullandığı caddelere, kaldırım ve yürüyüş yollarına çeşit çeşit çiçek dikiyor.

Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, şehrin temizlik ve düzeni kadar çevrenin de çok önemli olduğunu belirterek “Cadde ve park alanlarında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları alanlarda çiçeklendirme çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yaz da çiçek dikimleri yapıyoruz” dedi.