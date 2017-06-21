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21 Haziran 2017 09:58

Yozgat’ta çiftçiler yabancı otla mücadeleye başladı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çiftçiler yabancı otlarla mücadele çalışmalarına başladı.

Yozgat’ta çiftçiler yabancı otla mücadeleye başladı

21 Haziran 2017 09:58


Çiftçilerin yabancı otlarla mücadele konusunda zamanlamalarının önemli olduğunu belirten Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık,"Türkiye’de en fazla ve en kaliteli hububat ekimi bu bölgemizde yapılmaktadır. Bundan dolayı çiftçilerimizin yabancı otlarla mücadele konusunda zamanlamalarını iyi ayarlamaları gerekiyor. Yabancı otlar verimi düşürdüğü kadar kalitesini de düşürüyor. Sadece ürünün kalitesini düşürmekle kalmıyor, öğütüldüğünde una karışıp, unlu mamullerin renk, koku ve tadının da bozulmasına neden oluyor" dedi.


Yabancı otla ilaçlı mücadeleye hububatın birleşme döneminde başlanıp, sapa kalkma devresinde son verilmesi gerektiğini söyleyen Tuzlacık,"Yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları devrede ilaçlama yapılması gerekiyor. İlaçlama, hava sıcaklığı 8-25 derece arasındayken, rüzgarsız ve yağışsız dönemlerde yapılmalıdır. İnsan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olan ilaç kutuları da toprağa gömülmelidir" diye konuştu.




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