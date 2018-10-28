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Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Yozgat’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Atatürk Anıtına çelenkler sırasıyla, Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkan Vekili Ali Akgül ve mecliste urubu bulunan siyasi parti il başkanları tarafından sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama etkinlikleri yarın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

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