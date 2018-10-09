Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde öğle saatlerinde bastıran dolu ve sağanak yağış, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdağmadeni ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışına yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastığı ve çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.