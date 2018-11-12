Yozgat'ta drift yapan 5 sürücüye 25 bin 50 lira ceza kesildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Yozgat Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte drift yaparak trafiği tehlikeye atan ve MOBESE'ye takılan 5 araç sürücüsüne 25 bin 50 TL cezai işlem uyguladı ve araçları da trafikten men edilen sürücülerinin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Yozgat'ta şehrin muhtelif kavşaklarında trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan araçlar MOBESE tarafından saniye saniye kaydedildi. Yozgat'ta 25 gün içerisinde kentin çeşitli kavşaklarında drift yapan 5 araç sürücüsüne Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kişi başı 5 bin 10 TL olmak üzere toplam 25 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sürükleyen sürücüleri uyaran emniyet ekipleri, para cezasının yanı sıra sürücülerin araçlarının bağlanacağını ve ehliyetlerine de 2 ay süre ile el konulacağını bildirdiler.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri amiri İbrahim Erdoğan yaptığı açıklamada “Karayolları Trafik Kanunun 67. Maddesinin bentlerinde gerekli işlemlerin yapılmasıyla ilgili kanun son zamanlarda güncellenerek bizlere bildirildi. Bununla ilgili biz Yozgat Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce gerekli denetlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili MOBESE'lerimiz kayıt altına alıyor görüntüleri. Bunlar ekiplerimize bildiriliyor, ekiplerimizde bu araçlara 5 bin 10 TL cezai işlem uyguluyor. Bununla ilgili Yozgat ilimizde de şu ana kadar 5 araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 25 bin 50 TL'lik bir cezai işlem uyguladık. Bununla ilgili MOBESE kayıtlarını, kamera kayıtlarını kullanıyoruz. Ekiplerimizde de zaten kameralarımız var. Bu kameralar sayesinde gerekli görüntüler alınıp bu cezai işlemi uyguluyoruz. Sürücülere uyarımızda şu, lütfen bu şekilde drift uygulamalara mahal vermeyelim. Sonuçta bu çevreye ve insanlara zarar veriyor. Biz bunların tespitinde bu müeyyideyi uyguluyoruz ve ayrıca araçlarını da bağlıyoruz. Bu şekilde vatandaşların bilgisi olursa uygun olur. Ehliyetlerine de 2 ay boyunca el koyuyoruz. Bununla ilgili prosedür işlemleri devam ediyor” dedi.