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30 Haziran 2017 17:12

Yozgat’ta ’Duman-1’ operasyonu yapıldı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ’Duman-1’ operasyonu kapsamında çok sayıda kaçak sigara, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Yozgat’ta ’Duman-1’ operasyonu yapıldı

30 Haziran 2017 17:12


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak ’Duman 1’ operasyonu gerçekleştirdi. İş yerlerine düzenlenen operasyon kapsamında 256 kilo kıyılmış tütün, 12 adet bandrolü bulunmayan şeffaf renkli poşetler içerisinde tütün, 595 adet plastik, 125 ve 50 gramlık ay ışığı, Bahreyn, Tanya, AlFahker marka nargile tütünü, 2 bin 685 adet kilitli poşet içerisinde ve değişik ibareli kutulara konulmuş 20 şerli olarak paketlenmiş içime hazır sigara 2 bin 050 adet içime hazır vaziyette sarılmış tek dal sigara, 24 adet değişik markalarda elektronik sigara, 11 kutu, ve 2 poşet çeşitli markalarda kaçak çay, 90 adet değişik markalarda elektronik sigara likiti, 22 adet nargile aroması, 5 adet kutu içerisinde pipo ele geçirildi.




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