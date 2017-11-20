Yozgat’ta Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

Düzenlenen etkinlik Lise Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüşle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli dünyada her çocuğun hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek,"Dünyanın ümidi, geleceğin teminatı çocukların tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan korunması, gelişmelerine ortam hazırlanması insanlığın ortak sorumluluğudur. Bunun için dünya ülkeleri zihin yormalı gerçekçi davranmalıdır" dedi.

Neşeli, "Dünyadan çocuk haklarına saygı beklerken bizler ülke ve şehrimizde çocuklarımızın aileleri ile yaşama, gelişme, en iyi şekilde eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma, sosyal ve hukuki korunma, bilgilenme gibi temel haklarına sahip çıkarak tüm çocukların hiçbir ayrım gözetilmeksizin haklarından yararlanmalarına ve kendilerini ilgilendiren konu ya da işlemler sırasında düşüncelerini serbestçe ifade etmelerine katkı sağlamalıyız. Her türlü ekonomik, fiziksel, psikolojik baskı ve ayrımcılığa, her türlü istismara karşı İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra, şiir ve mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Program çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler ile sona erdi.