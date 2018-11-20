Yozgat'ta Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ve öğrenciler katıldı. Katılımcılarla birlikte boyama çalışması yapan öğrenciler gökyüzüne balon bıraktılar.

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Neşeli yaptığı açıklamada Bakanlık ve il müdürlüğü olarak çocukların iyi yaşam şartlarında hayatlarını sürdürmeleri için çalıştığını söyleyerek “Eğitim, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için yerel ve ulusal politikalarla çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Neşeli açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “İlimiz genelinde yaptığımız çalışmalar ile sokaklarda yaşayan ve zararlı alışkanlıklar edinen çocukların bu ortamlardan çıkarılarak topluma kazandırılması, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışacağız. Bu konu hepimizin ortak sorumluluğu hatta ödevi ve görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle "Dünya Çocuk Hakları Günü" 'nü kutluyor, tüm çocuklara sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum” dedi.