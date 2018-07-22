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22 Temmuz 2018 09:34

Yozgat’ta e-sınav merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce birçok ilde uygulamaya konulan elektronik sınav merkezi Yozgat’ta da hizmet vermeye başladı.

Yozgat’ta e-sınav merkezi kuruldu

22 Temmuz 2018 09:34


Elektronik sınav merkezinin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılmasıyla birlikte özellikle motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sınavı için başka illere gitmesine gerek kalmadı. e-sınav merkezi hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 40 kişinin aynı anda sınava girebileceğini söyledi.


Yozgat’ta olmadığı için özellikle ehliyet almak isteyen vatandaşların sürücü kurslarının yaptığı organizasyonlarla il dışına gitmek zorunda kaldığını anlatan Yazıcı,"Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren E-Sınav merkezimizde artık vatandaşlarımız il dışına gitmeden buraya gelip ehliyet sınavına giriyor, sınav sonucunu da anında alıp çıkıyor" diye konuştu.


Yazıcı, soruların Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlandığını, salonun kameralarla denetlendiğini sınava girenlerin herhangi bir sorun yaşamadığını ve vatandaşlar için çok büyük kolaylık olduğunu sözlerine ekledi.




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