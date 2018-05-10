Yozgat’ta Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği başladı

Şenlik yürüyüşü ile başlayan Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği’nde bir yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan projeler Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi. Düzenlenen programda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, değerler sisteminin önemine değinerek “Bir sene boyunca okullarımızda yapılan çalışmaların küçük örneğini burada görüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yalnız eğitim sadece okullarda değil çevreyle aileyle toplumla beraber olursa anlam kazanır. Bizler Yozgat’ta iki yıldan bu yana gençlerin eğitimiyle ilgili özel çalışmalar yapmaya başladık. Değerler sisteminin çocuklarımıza verilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Değerler sistemini yitiren bir toplumun geleceği olmaz. Bu maksatla bizler tüm kurumlarımızla sivil toplum kurumlarımıza, çocuklarımızla yıl boyu değerler sistemini etkin tutmak için gayretle çalışıyoruz. Bunu da sürdüreceğiz. Gençlerimizin yaptığı bu güzel çalışmaların yanında değerler sistemini de yıl boyu etkin tutmak gerekiyor." dedi.

Öğrencilere moral, motivasyon ve değer duygusu kazandırmak üzere düzenlenen şenliğin 3 gün süreceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise,"Bu süre içerisinde tüm ilçelerimizin katılımı ile okullarımızın kendi müfredat programları çerçevesinde hazırladıkları etkinlikler ile özgünlüğümüzün ve milletçe yüzyılların birikimi olarak elde edilen kültürümüzün güzel örnekleri sergilenecektir. Her öğrencimizin ve her bireyin yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat tanımak ve bu fırsatları bir imkana ve ürüne dönüştürerek, insanların mutlu olma çabalarına katkı sağlamak, ilimiz ve ülkemizin kalkınması, tanınması ve insanlarımızın kaynaşması müdürlüğümüzün sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer için tören düzenlendi. Törende yaşları 75 ila 83 arasında değişen kursiyerlere çeyrek altın ve diplomaları Vali Yurtnaç tarafından verildi. Daha sonra ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Türkiye ve bölgede derece yapan öğrencilere ödüller verildi.