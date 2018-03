Yozgat’ta ellerine kına yakan öğrenciler, Afrin için gönüllü oldu

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve velileri TSK’nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek için okul bahçesinde moral programı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler komando marşı okudu. Kınalı Hasan’ın memleketi Yozgat’ta öğrencilere velileri tarafından temsili olarak asker kınası yakıldı ve öğrenciler asker olmaya ’hazırız’ mesajı verdi. Öğrenciler ’Ne mutlu Türküm Diyene, Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Yozgat’tan Afrin’e selam olsun ve Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atarak okul bahçesinde Türk bayrağı açtı.

Okul Müdürü Bekir Hazer, öğrencilerde milli bilinci uyandırmak için okul bahçelerinde program düzenlediklerini belirterek, "Bugün Afrin’de terör örgütleriyle savaşan kahraman ordumuza destek amacıyla öğrenciler, öğretmenler ve veliler olarak okul bahçemizde program hazırladık. Bu vesileyle öğrencilerimize milli duyguları, vatan ve bayrak sevgisi aşılamak hem de Afrin’de savaşan Türk askerine moral olması amacıyla program yaptık" dedi.

Okul öğretmenlerinden Ayşegül Özcan ise, "Afrin’deki askerlere Yozgat’tan selamlar olsun. Onlar orada vatanımız için mücadele verirken biz de burada eğitim neferleri olarak vatan için elimizden gelen her şeyi yapmaya ve vatanımız uğruna her an canını feda edecek evlatlar yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Öğrenci velisi Dilek Gedik de, "Biz askerlerimizi kınalı kuzularımızı kınalayarak askere göndeririz. Allah onların yardımcısı olsun. Allah askerlerimizin yanında olsun. Afrin’deki askerlerimizin yardımcısı olsun. İnşallah teröristleri temizleyecekler. Hepsini gururla bekliyoruz" diye konuştu.

Afrin’de savaşan askerler için toplandıklarını söyleyen lise öğrencisi Doğan Tokat, "Kınamızı yaktılar. Afrin’deki Türk Silahlı Kuvvetlerimize, askerlerimize burada hepimiz moral vermek amacıyla toplandık. Şu anda bizi Afrin’e çağırsalar hepimiz gitmeye hazırız. Askerliğime az kaldı. Benim ağabeyimde asker, güle oynaya askere gitti. Biz de gideceğiz askere. Vatanımızı en iyi şekilde koruyacağız. Afrin’deki askerlerimizin hepsine Allah güç, kuvvet versin hepsine selam olsun" dedi.