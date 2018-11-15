Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus yerleşkesinde bulunan bir erik ağacının Kasım ayının ikinci haftasında çiçek açması görenleri hayrete düşürdü.

Türkiye'de sonbahar mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği ve birçok kentte kar yağışının gözlendiği bu mevsimde Yozgat'ta bir erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı. Mevsimini şaşırarak filizlenip çiçeğe bürünen erik ağacını görenler, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler.

Hasan Demir isimli vatandaş yaptığı açıklamada “Bir taraftan kar yağarken Yozgat'ta erik ağacı çiçek açıyor. Çok şaşırdık. Bu mevsimde meyve olmaz ama Allah'ın bir hikmeti” dedi.

Erik ağacının çiçek açtığını gören Mustafa Köse ise çok şaşırdıklarını belirterek “Yozgat'ta 11. ayda normalde kar, fırtına, tipi olması gerekirken erik ağacı çiçek açıyor. Bu Allah'ın bir hikmeti. Gelecek sene bu ağaçta artık meyve olmaz çünkü kırağı vurur. İnanılmaz bir olay, iklim değişikliği böyle bir şey olması gerek” şeklinde konuştu.