Yozgat'ta Gaziler Günü kutlandı

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Nedim Elmalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen İzzet Göreli, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından protokol üyeleri Yozgat Şehit Alileri Derneğini ziyaret etti. Vali Kemal Yurtnaç, toplum olarak şehit ve gazilere sahip çıkacaklarını söyledi.

Vali Yurtnaç,"Yozgatlı her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanındadır. Toplum da ayrı bir yerleri vardır. Bizlerde elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin rahat edeceği, mutlu olacağı ortamı sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Katlandıkları zorluklar dünya düşüncesi ile söylenemez, ifade edilemez. Nihayetinde tabi Cenabı Hakkın takdiridir. Biz kullar olarak buna itaat etmek, kabul etmek durumundayız. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Hayatta kalan gazilerimize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum” dedi.

Cumhuriyet meydanı ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği programının ardından şehit aileleri, gaziler ve aileleri Vali Kemal Yurtnaç ve eşi Dilek Yurtnaç ev sahipliğinde öğle yemeğinde bir araya geldi.