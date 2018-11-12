Yozgat'ta genç çift müftülük nikahı ile hayatlarını birleştirdi

Müftülüklere verilen nikah kıyma yetkisinin ardından Yozgat İl Müftülüğü'nde Seyit ve Amine Bozkurt çiftinin resmi nikahı kıyıldı. İl Müftüsü Salih Sezik tarafından Müftülük Salonu'nda kıyılan nikah töreninde Bozkurt çifti dünya evine girdi.

İl Müftüsü Salih Sezik, nikah törenine evlendirme dosyası ve nikah memurlarının giydiği cübbe ile gelerek resmi nikahı kıymak için nikah masasına oturdu.

Ailenin ve evliliğin önemine işaret eden Müftü Sezik, genç çifte evlilik işlemleriyle ilgili yönetmelik metnini okudu. Şahitler huzurunda birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini soran Müftü Sezik, gelin ve damattan 'Evet' yanıtı aldıktan sonra çiftin nikahını kıydı. Şahitler huzurunda imzaların atılmasının ardından Müftü Sezik, evlilik cüzdanını geline takdim etti. Genç çifte Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Ailem Seti, Kuran'ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.

Müftü Sezik, nikah kıymanın heyecanını yaşadıklarını ve genç çifti evlilik konusunda uyardıklarını belirterek, "Genç çiftimizin resmi nikahını kıyıyoruz. Biz bu nikahı kıyarken aynı zamanda İslam'a göre evliliğin önemi, karı koca arasındaki karşılıklı vazife, evliliğin devamı ile ilgili yapılması gerekenleri de onlara anlatıyoruz” dedi. Çifte tavsiyelerde bulunan Sezik, “Eşinizi önemsediğinizi ve sevdiğinizi hissettirin. Bunun için büyük şeylere gerek yok. Gün içinde yapacağınız iltifatlar, güzel sözler ona kendini özel hissettirecektir. İyi dinleyici olun. İyi evliliğin yolu iyi iletişimden geçer. Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar dinleyin. Söylemek istediğinizi dolaylı yollara sapmadan net bir şekilde ifade edin" diye konuştu. Artık nüfus idareleri ve belediyelerin yanında müftülerinde ilçelerinde ve illerinde nikah kıyabildiklerini hatırlatan Sezik, "Biz müftüler nikahı, kanunda bize verilen yetkiye dayanarak yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Seyit ve Amine Bozkurt çifti ise müftülük nikahını tercih ettikleri için duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.