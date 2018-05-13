Yozgat’ta hurma satışları esnafı memnun etti

Yozgat’ta yaklaşan Ramazan öncesi hurma satışlarında artış meydana geldi. iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hurma satışları esnafın da yüzünü güldürdü. Hurma satışı yapan Murat Ursavaş, hurmanın fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirterek 10 liradan başlayan hurma fiyatlarının 50 liraya kadar çıktığını söyledi.

Her bütçeye uygun hurmanın bulunduğunu dile getiren Ursavaş, İran hurmasının kilosunu 10 liraya Medine hurmasının kilosunu ise 50 liraya sattıklarını belirtti. Vatandaşın hurmaya olan ilgisinden memnun olduklarını vurgulayan Ursavaş, satışların Ramazan arifesinde daha da artacağını ifade etti.

Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar ise bütçelerine göre alışveriş yaptıklarını belirtti.