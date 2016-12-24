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24 Aralık 2016 17:44

Yozgat’ta ilk kez Kaz Günü Etkinliği düzenlendi

Yozgat’ta ilk kez Kaz Günü Etkinliği düzenlendi

24 Aralık 2016 17:44

Yozgat’ta kaz üretimini yaygınlaştırmak ve tanıtımının yapılması noktasında ilk kez “Kaz Günü Etkinliği” düzenlendi.
Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesince, Yozgat Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, Oran Kalkınma Ajansı ve Yozgat Kaz Yetiştiricileri Derneği’nin de katılımı ile kaz yetiştiriciliği ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla ilk kez "Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat’ta damızlık kaz üretiminde önemli bir mesafe alınması için çalışmaların yapıldığını belirtti. Karacabey, "Kaz üretiminin Yerköy ilçemize ve ilimize çok büyük katkı sunacağını düşünüyoruz. Bugünkü etkinlik bir manada bunun tanıtımı gibi oldu." dedi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ise, mahalli kültürün yaşatılması gerektiğini ve Yozgat’ın tanıtımında bu gibi etkinliklerin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bunlar folklorik şeyler. Halkın geçmişini, geleneğini gündemde tutmak amacıyla yapılan etkinlikleri her zaman destekliyorum" şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından Cumhuriyet Meydanı’nda, Yozgat’a has yöresel bir yemek olan ve kaz etiyle yapılan arabaşı çorbasıyla hamur yutma yarışması yapıldı. Hamur yutma yarışında yarışmacılar üst üste koydukları hamuru yutmakta zorlanırken ortaya da birbirinden ilginç görüntüler çıktı. Hamurları yutamayıp çiğneyen yarışmacılar jüri üyeleri tarafından diskalifiye edilirken yarışmayı Osmaniyeli bir üniversite öğrencisi kazandı.
Arabaşı yutma yarışının ardından ise programa katılan vatandaşlara, arabaşı çorbası ve kazlı pilav ikramı yapıldı. Vatandaşlar dağıtılan ikramlara büyük ilgi gösterdi.



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