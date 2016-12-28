Yozgat’ta İranlı turistleri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı

Yozgat’ın Sarayken ilçesi yakınlarında İranlı yolcuları taşıyan otobüs, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.30 sularında Saraykent ilçesinde meydana geldi. Yılbaşı tatili için İran’dan Ankara’ya gitmekte olan İhsan Rahman yönetimindeki tur otobüsü, Yozgat’ın Saraykent ilçesine yaklaştığı sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında şoför ve muavinle birlikte otobüste bulunan 9 kişiden 6’sı hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü İhsan Rahmani, kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini ve kontrolden çıkan otobüsün şarampole yuvarlanmasına engel olamadığını söyledi. Yıl başı tatili için Tahran’dan Ankara’ya gittiklerini ve bazı yolcuların ise yol güzergahında farklı illerde indiklerini belirten şoför Rahmani, bu nedenle otobüsteki yolcu sayısının az olduğunu dile getirdi.

Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.