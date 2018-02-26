Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 12:26

Yozgat’ta kalbi duran hastaya sedye üzerinde müdahale etti

Bursa’da 4 gün önce bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede ameliyathaneye götürülürken kalbi duran kişiye, bir doktorun sedye üzerine çıkarak yaptığı kalp masajı sonunda hastanın hayata döndürüldüğü olayın bir benzerinin 1 ay önce Yozgat’ta da yaşandığı ortaya çıktı.

Yozgat’ta kalbi duran hastaya sedye üzerinde müdahale etti

26 Şubat 2018 12:26


Edinilen bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi sonucu Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine yakınları tarafından getirilen 63 yaşındaki Mehmet Toprak, sağlık görevlileri tarafından sedyeye alındı. Bu sırada hastanın kalbinin durduğunu fark eden sağlık memuru İsmail Özdemir, sedyenin üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı. Özdemir, müdahale odasına kadar hastane koridorunda da kalp masajı yapmayı sürdürürken hastanın duran kalbi yeniden çalıştı. Doktorların müdahalesinden sonra yoğun bakıma kaldırılan hasta Mehmet Toprak, 15 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti.


Kalbi duran hastayı tekrar hayata döndüren Özdemir’in çabaları hastane kamerasına yansıdı. Sağlık memurunun bu müdahalesi sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.


İnsan sağlığında ve kalp krizinde ilk yardımın çok önemli olduğunu söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu yaptığı açıklamada, “Kalp masajı doğru yapıldığı zaman kesinlikle hayat kurtarıcıdır. Ancak teknik olarak da doğru yapılması gerekir. Solunum yaptırmadan yapılan kalp masajının hiçbir faydası yoktur. Bu nedenle kalp masajı doğru yapıldığında hayat kurtarıcıdır. En azından 112 acil servis ekipleri gelene kadar mutlaka devam edilmelidir. Böyle düzgün bir şekilde yapılan kalp masajıyla hastaneye ulaşan hastaların çoğu kurtarılmaktadır” dedi.


Vatandaşların kalp masajını ve ilk müdahaleyi bilmelerinde çok büyük fayda olduğunu da belirten Çiçekçioğlu, “Vatandaşlarımızın kalp masajı öğrenmeleri çoğu vatandaşımızın da hayatını kurtaracak bir durum olacaktır. O nedenle vatandaşlara eğitimlerinin verilmesi gerekir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük fayda var. Aslında çok zor da bir şey değildir. Vatandaşlarımız bence bunu çok rahat öğrenebilirler yeter ki bu konu üzerinde durulsun” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
9
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç