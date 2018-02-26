Yozgat’ta kalbi duran hastaya sedye üzerinde müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi sonucu Yozgat Şehir Hastanesi acil servisine yakınları tarafından getirilen 63 yaşındaki Mehmet Toprak, sağlık görevlileri tarafından sedyeye alındı. Bu sırada hastanın kalbinin durduğunu fark eden sağlık memuru İsmail Özdemir, sedyenin üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı. Özdemir, müdahale odasına kadar hastane koridorunda da kalp masajı yapmayı sürdürürken hastanın duran kalbi yeniden çalıştı. Doktorların müdahalesinden sonra yoğun bakıma kaldırılan hasta Mehmet Toprak, 15 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetti.

Kalbi duran hastayı tekrar hayata döndüren Özdemir’in çabaları hastane kamerasına yansıdı. Sağlık memurunun bu müdahalesi sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.

İnsan sağlığında ve kalp krizinde ilk yardımın çok önemli olduğunu söyleyen Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu yaptığı açıklamada, “Kalp masajı doğru yapıldığı zaman kesinlikle hayat kurtarıcıdır. Ancak teknik olarak da doğru yapılması gerekir. Solunum yaptırmadan yapılan kalp masajının hiçbir faydası yoktur. Bu nedenle kalp masajı doğru yapıldığında hayat kurtarıcıdır. En azından 112 acil servis ekipleri gelene kadar mutlaka devam edilmelidir. Böyle düzgün bir şekilde yapılan kalp masajıyla hastaneye ulaşan hastaların çoğu kurtarılmaktadır” dedi.

Vatandaşların kalp masajını ve ilk müdahaleyi bilmelerinde çok büyük fayda olduğunu da belirten Çiçekçioğlu, “Vatandaşlarımızın kalp masajı öğrenmeleri çoğu vatandaşımızın da hayatını kurtaracak bir durum olacaktır. O nedenle vatandaşlara eğitimlerinin verilmesi gerekir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük fayda var. Aslında çok zor da bir şey değildir. Vatandaşlarımız bence bunu çok rahat öğrenebilirler yeter ki bu konu üzerinde durulsun” şeklinde konuştu.