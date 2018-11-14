Yozgat'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kazada Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.E. idaresindeki 06 DA 322 plakalı kamyonet, Yozgat-Ankara karayolu Arifoğlu köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.