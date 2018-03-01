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01 Mart 2018 09:41

Yozgat’ta kar sevinci

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Yozgat’ta yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Yozgat’ta kar sevinci

01 Mart 2018 09:41


Uzun süredir kara hasret kalan kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla devam etti. Yozgat’ta vatandaşlar güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını temizlerken belediye temizlik işleri çalışanları ise vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri ise sürücülerin zorluk yaşamamaları için ana yolda kar temizleme çalışması yaptı.


Vatandaşlar ise bekledikleri karın yağmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve daha çok karın yağmasını beklediklerini söylediler.




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