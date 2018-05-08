Yozgat’ta Karayolu Trafik Haftası açılış töreni yapıldı

Her yıl 5-11 Mayıs günleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası açılış töreni, Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirildi

Karayolu Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde Yozgat’ta okullar düzeyinde trafik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken yılın trafik görevlileri ve yılın sürücülerine de ödülleri il protokolü tarafından takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’nin en büyük problemlerinden bir tanesinin trafik olduğunu söyleyerek “15 sene öncesine gittiğimizde yollarımız çok kötüydü. Bugün itibariyle 17 bin kilometre bölünmüş yol var ve trafik kazalarımız kısmen azaldı. Ama görüyoruz ki kazaların büyük oranı şehir içlerinde oluyor. Şehirlerarasında belli standartlar sağlandı bu konuda bilinçte sağlandı. Ama aynı durumu şehir içi trafiğinde söylemek mümkün değil” dedi. Trafikte hata yapan sürücüleri cezadan çok uyarı ile yanlışlarından döndürmenin gerekli olduğunu da belirten Vali Yurtnaç, “Sürücüler daha çok ceza yerine ikaz edilmeli. Çocuklarımız anne ve babalarını araba sürerken uyarmalı. Sürücüler çocuklarının yönlendirilmesiyle kurallara çok daha fazla uyacaktır. Trafikte en önemli unsurda saygıdır. Trafikte saygılı olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Trafiğin en önemli parçalarının sürücü ve yaya olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ise, insanların trafik kurallarını yaşam biçimi olarak kabul etmesi ve trafik kurallarına uymasının kaza oranını azaltacağını söyledi. Çengeloğlu, özellikle çocuk ve gençlerde trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini de aktardı.

Konuşmaların ardından ise öğrencilere Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ekipler tarafından uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı.

Törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şaban Kütükoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt öğrenciler ve aileleri katıldı.