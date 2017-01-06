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06 Ocak 2017 15:59

Yozgat’ta kış güneşi, vatandaşı sokağa döktü

Yozgat’ta kış güneşi, vatandaşı sokağa döktü

06 Ocak 2017 15:59

Soğuk ve yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Yozgat’ta vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Son günlerde yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar, kış güneşinin kendisini göstermesiyle hareketlendi. Yaklaşık bir buçuk aydır soğuk havanın etkisinde olan Yozgat’ta hava sıcaklığının yükselmesi ile birlikte Yozgatlılar kendilerini dışarı attı.
Güneş yüzü gören vatandaşlar, şehrin en işler yerlerinden biri olan Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi’nde yürüyüşe çıktı. Eksi 15 dereceleri bulan soğukların ardından havanın az da olsa ısınması ile vatandaşlar da evlerinden çıkarak güneşin tadını çıkardılar. Bazı vatandaşların meydanda gezip sohbet ettikleri görülürken çocuklar ise güneşli havanın keyfini top oynayarak çıkardılar.
Yozgat’ta bu yıl kış mevsiminin istedikleri gibi seyrettiğini belirten Halit Güngör isimli bir vatandaş soğuk havaların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte az da olsa ısındıklarını söyledi.



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