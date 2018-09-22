Yozgat'ta kışlık salça yapımı başladı

Yozgat'ın Kuşçu köyünde kış aylarında tüketilmek üzere kışlık salça yapımı başladı. Köylerde doğal olarak yetiştirilen domatesler kasalar ile toplanıp kışlık salça yapılıyor.

Yozgat'ta kadınlar, tarla ve bahçelerinden topladıkları domatesleri bin bir emekle salça haline getirerek sofralara ulaştırıyor. Organik domates salçası için yoğun mesai harcayan maharetli eller, toplanan domatesleri temizlenip kesilerek suyunu çıkartıyor. Büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak koyulaşan domates suyu, salçaya dönüştükten sonra kavanozlara konularak kış mevsimi için kilerlerdeki yerlerini alıyor.

Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski geleneklerini devam ettiriyor. Ev yapımı olarak bilinen domates salçası organik olması sebebiyle daha çok tercih ediliyor.

Eşine salça yapımında yardım eden İbrahim Özel, "Salça yapıyoruz. Biz evde kendi yaptığımız salçayı daha çok seviyoruz hazırı çok kullanmıyoruz. Eşlerimize yardım ediyoruz. Zor oluyor ama yine de yapıyoruz. İki gündür aralıksız salça yapımına devam ediyoruz” dedi.

Köyde kışlık salça yaptıklarını anlatan Ahmet Akça ise “Kendi bahçemizde topladığımız domatesler ve salçamızın doğal olmasını istiyoruz. Şu anki krizden dolayı ekonomik sıkıntılar var. Biz de kendi yiyeceğimiz salçayı kendimiz yapalım. Eşim domatesleri doğruyor ve ezilmeye hazırlıyor. Ben de matkapla ezerek su haline getirip kaynatıyorum ve salça yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Fadime Akdağ da “Kışa hazırlık için salça yapıyoruz. Tarladan domateslerimizi topluyoruz olgunlaştıktan sonra kaynatıp salçamızı yapıyoruz. Kendi salçamızı kendimiz yapıyoruz. Hem daha sağlıklı oluyor hem de daha hesaplı oluyor” ifadelerini kullandı.