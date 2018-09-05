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05 Eylül 2018 15:01

Yozgat’ta klimalı duraklara "Kur’an-ı Kerim" yerleştirildi

Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan klimalı durakların kitaplıklarına İl Müftülüğü tarafından, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin yer aldığı kitaplar yerleştirildi.

Yozgat’ta klimalı duraklara

05 Eylül 2018 15:01


Vatandaşları kışın soğuğundan yazın da sıcağından koruyan 10 adet klimalı durağa Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan kitaplar ve Kur-an’ı Kerim yerleştirildi. Ücretsiz olarak ulaşılabilen kitaplar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İl Müftüsü Salih Sezik, kitapların sadece duraklarda okunmayacağı isteyen vatandaşların evlerine götürebileceğini söyledi.


Sezik, Yozgatlı vatandaşların boş zamanlarını dini bilgiler öğrenerek geçirmesini temenni ederek,"Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan klimalı duraklara Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastığı dini bilgiler kitaplarını ve Kur’an-ı Kerimleri yerleştirdik. Buradaki amacımız evlerinde Kur’an-ı Kerim bulunmayan vatandaşlarımızın kitapları kolay bir şekilde temin etmelerini sağlamaktı. Hem de vatandaşlarımız duraklarda dolmuş beklerken dini bilgilerini taze tutma fırsatları da olacak. Vatandaşlardan oldukça güzel tepkiler geliyor. İlerleyen zamanlarda kitap sayımızı da arttıracağız” ifadelerini kullandı.




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