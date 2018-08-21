Yozgat’ta kurbanlar kesildi

Vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını yatırmakta zor anlar yaşadı.

Bayram namazının kılınmasının ardından Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar aldıkları büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları Yozgat Belediyesi’nin belirlediği kurban kesim alanlarına getirdi. Bazı vatandaşlar kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar da kesim alanına gelen kasaplara kurbanlarını kestirdi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanlıklarını daha hesaplı almak için bekleyen vatandaşlarda kurbanlıklarını alarak belediyenin belirlediği alanlarda kurbanlıklarını kestiler. Buzağcıoğlu köyünden hayvan pazarına küçükbaş kurbanlık getiren besici Gürsel Dalgıç, 150 kurbanlığın 80 tanesini sattığını söyledi. Dalgıç bayramın son gününe kadar satışların devam edeceğini belirtti.

Kurban alımını ilk güne bırakan İrfan Karatekin ise tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, sağlık huzur ve mutluluk içerisinde bayram geçirilmesi dileğinde bulundu.