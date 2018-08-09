Yozgat’ta kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlara sıkı denetim

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Yozgat E-88 Karayolu Yozgat girişi Muslubelen mevkinde jandarma ile birlikte yapılan denetimlerde, kurbanlık hayvan taşıyan kamyonları durdurularak kurbanlık hayvanların sayılarını, veteriner sağlık belgelerini, pasaportlarını ve kulak küpelerini kontrol ediyor.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, yaptığı açıklamada hayvanların sevkiyat esnasında sağlıkları açısından güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri, sevk edilecek hayvanların il içerisinde ise büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi eşliğinde sevklerine izin verdiklerini anlattı.

İl dışındaki herhangi bir pazara kurbanlık sevki yapılacaksa hayvanlarda il, ilçe müdürlüklerince verilmiş olan sağlık raporlarının kontrol edildiğini aktaran İpek,"Sevk aracında veteriner sağlık raporunun olması demek, bu hayvanlar yıl içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşıları yapılmış belli bir kontrol dahilinde kurban bayramına hazırlanmış ve sevkiyatları da uygun bulunmuş hayvanlardır. Denetimlerimiz esnasında da belgesiz her hangi bir nakil yakaladığımız zaman idari işlem yapıyoruz. Büyükbaşlarda hayvan başına 548 lira küçükbaşlarda 85 lira, nakliye araç sahiplerine de bin 834 lira idari para cezası uyguluyoruz" dedi.

Sivas’ın Zara ilçesinde yetiştirdiği 12 büyükbaş kurbanlığı İstanbul’a götüren Aydın Yeşilyurt ise "Görevliler hayvanların küpelerini, nereden nereye gittiğini kontrol ediyorlar. Fiyatlar bu yıl iyi Zara’da 3 hayvan sattım, memnunum. Fiyatlar da 10 bin -15 bin lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.