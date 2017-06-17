Yozgat’ta LYS heyecanı yaşandı

Geçen hafta ÖSYM’nin 9.45 kuralına takılan adaylar, bu kez sorun yaşamadılar ve 9.45’ten önce sınav merkezlerine gelerek sınava zamanında girdiler.

Sınav öncesi ÖSYM görevlileri sık sık uyarılarda bulunarak öğrencilerin 9.45’ten önce giriş yapmalarını istediler. LYS heyecanının yaşandığı Bozok Üniversitesi’nde öğrenciler sıkı kontrolden geçirilerek içeri alındı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler ise dışarıda güneş altında ter döktüler. LYS’nin ikinci oturumunda Fen Bilimleri sınavına giren öğrencilere destek için gelen aileler, sıcak havaya rağmen çocuklarını bekledi. Veliler fakülte bahçesinde çocuklarının heyecanlarına dua ederek ortak oldular.