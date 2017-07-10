Yozgat’ta mahkumlar sergi açtı

Yozgat’ta bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin 39 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ahşap oymacılığından bakırcılığa, gıdadan tekstile kadar yüzlerce çeşit ürünün sergilenip satışa sunulduğu fuar, vatandaştan yoğun ilgi görüyor. Zonguldak Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu baston atölyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından 1 haftada yapılan ve 200 TL değerindeki yılan figürlü bastonu Amerika’daki arkadaşı için alan Erol Öztemir, fuara özellikle İstanbul’dan Yozgat’a alış veriş için geldiğini söyledi.

Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 60 civarı hükümlü ve tutuklu tarafından ahşap oymacılık atölyesinde üretilen bin 500 TL değerindeki çeyiz sandığı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken ahşap rahle, tablo ve anahtarlıklarda Yozgat halkının ilgisini çeken ürünler arasında yer aldı. Kahraman Maraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan ve bakırdan yapılan cezve, tava ve bin 500 TL değerindeki Osmanlı Saray Mangalı da vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü vatandaşlar tarafından kendi emekleri ile gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmalarının kamuoyu ile buluşturulmasının esas alındığı Yozgat fuarı yarın sona erecek.