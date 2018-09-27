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Yozgat'ta Merkez Ortaokulu'nda aşure dağıtıldı

Yozgat’ta muharrem ayı dolayısıyla Merkez Ortaokulu’nda aşure programı düzenlendi.

Yozgat'ta muharrem ayı dolayısıyla Merkez Ortaokulu'nda aşure programı düzenlendi.


Aşure dağıtımı programında konuşan Merkez Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir Muharrem ayının Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı aşure kazanlarının başına geçerek öğrencilere aşure dağıttı.


Programa öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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