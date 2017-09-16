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16 Eylül 2017 15:56

Yozgat’ta meyve bahçeleri 25 bin dekara ulaştı

Yozgat’ta son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde kentte meyve bahçeleri 25 bin dekar alana ulaştı.

Yozgat’ta meyve bahçeleri 25 bin dekara ulaştı

16 Eylül 2017 15:56


Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Yozgat’ta son yıllarda meyve üretimine ilgi arttı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün yönlendirmeleriyle hububata alternatif olarak elma, kiraz ve şeftali gibi meyve fidanlarıyla kurulan bahçeler, 25 bin dekar alana ulaştı. Yozgat’ta doğal şartların meyveciliğe uygun olduğunu ve üreticiyi meyve yetiştiriciliğine de yönlendirdiklerini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Topçu köyündeki Yusuf Güneşer’in şeftali bahçesinde incelemelerde bulundu.


Kentte hububatın yanı sıra meyveciliğe olan ilginin arttığına işaret eden Özdemir,"Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde 5 bin 640 dekar alanda bir meyve bahçemiz var. Orada kiraz, şeftali ve elma yetişiyor. Kabalı Yozgatlı üreticiye iyi bir örnek oldu. Şehirde meyveciliğe ilgi büyük oranda arttı. Şu anda 25 bin dekar civarında meyve bahçemiz bulunuyor" dedi.


Yaklaşık 4 yıl önce diktikleri şeftali fidanlarından 3-4 ton şeftali elde ettiklerini belirten Yusuf Güneşer ise,"Şeftali, Bursa ili ile özdeşleşmiş ama Yozgat’ın şeftalisi de kaliteli ve lezzetli bir aromaya sahip. Bu sene ağaçların budamasını iyi yapamadığımız için şeftali ağaçlarının dalları kırıldı. Ama gelecek yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden uzman kişilerden yardım alarak budamayı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.


En önemli sorunlarının pazar sorunu olduğunu da vurgulayan Güneşer, şeftalileri yol boyunda kilosunu 2.5 liraya satarak tükettiklerini söyledi. Ürettikleri şeftalinin aromatik bir tada sahip olduğunu dile getiren Güneşer, amaçlarının bir meyve suyu fabrikası ile anlaşarak şeftalileri elden çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.




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