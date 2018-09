Yozgat'ta Öğrenciler ders başı yaptı

Yozgat'ta 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

İl yöneticileri ise farklı okullardaki törenlere katılarak, öğrenci, öğretmen ve velilerine başarı dileklerini sundu. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları da dağıtıldı. Yeni okula başlayan çocuklar, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun yaptığı açıklamada,"Bugün gerçekten çok mutlu bir gün çünkü insanın bulunmak isteyeceği en güzel mekan okuldur. Velilerimiz çocuklarını bizlere öğretmenlerine emanet ediyorlar bizlerde onların emanetlerine en güzel bir şekilde sahip çıkacağız gerçekten okul dönemi boyunca öğrencilerimiz burada sadece bilgi öğrenmekle kalmayacaklar sosyalleşecekler arkadaşlık ilişkilerini geliştirecekler Ülkelerini tanıyacaklar ilini tanıyacaklar tam olarak hayata hazırlanmak için çok önemli merhaleleri burada yaşayacaklar. En unutulmaz arkadaşlıklar okulda kurulur en güzel tecrübeler yine okulda edilir burada sizlerde öğretmenlerinizin sizlere verdiği eğitimi öğretimi öğretmenlerinizin sizlere gösterdiği yola güzel bir şekilde uyum sağlayarak en güzel eğitim alarak mezun olacaksınız. Biz Türk Milleti olarak vatanımızı bayrağımızı ülkemizi bağımsızlığımızın değerlerini en iyi bilen milletlerden biriyiz 2 bin yıllık geçmişimizden yakın tarihimize kadar baktığımızda kurtuluş savaşında Çanakkale savaşında ve daha sonra birçok ağır saldırılarla ve en yakın zamanda Ülkemizi işgal etmeye çalışan 15 Temmuz'da ülkemizi işgal etmek bağımsızlığımıza darbe vurmaya çalışan hainler karşısında da yine bu okullardan yetişmiş vatanını milletini seven bayrağını seven ulusunu seven sizler gibi idealist gençlerle başa çıkmıştır. Başka Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletine kuruluşunda canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anarken hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun."dedi.