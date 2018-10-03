Yozgat'ta öğrencilere çocuk dergisi dağıtıldı

sınıf öğrencilerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla öğrencilere eğitici çocuk dergisi dağıtıldı.

Alacalıoğlu İlkokulu, Agahefendi İlkokulu ve Leman Ayan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve beraberindekiler, yanlarında getirdikleri çocuk dergisini ilkokul 2. sınıf öğrencilerine dağıttılar. Öğrencilerin okul eğitimlerine destek olacak şekilde hazırlanan ve eğlendirici, öğretici, yetenek geliştirici konular içeren dergilerin Yozgat genelinde bin 500 çocuğa ulaşması bekleniyor.

Öğrencilerin gelişimine katkı sunmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada “Zaman zaman ilk ve ortaokul ile lise seviyesindeki çocuklarımıza yönelik değişik çalışmalar yapıyoruz. Geçen yılda ana sınıfı öğrencilerimize yönelik bir çalışma yapmıştık. Bu sene de ilkokul 2. sınıf öğrencilerimize eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hediyelerimizi götürdük. Kendilerine eğlenceli bir dergi hediyemiz oldu. Onların zihin dünyasını geliştirmesine katkı sunacak bir dergi hazırlığı yapmıştık onları öğrencilerimize dağıttık. Bugün itibariyle çalışmalara başladık ve her gün 3 tane okulumuzu ziyaret edeceğiz, yaklaşık bin 500 civarı öğrencimize bu dergilerimizi dağıtmış olacağız” dedi.