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18 Eylül 2017 15:04

Yozgat’ta öğrencilere kalem seti dağıtıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi liderleri ve bir grup gönüllü genç tarafından sınavlarda toplanılan kırtasiye setleri, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtıldı.

Yozgat’ta öğrencilere kalem seti dağıtıldı

18 Eylül 2017 15:04


Yozgat’ta Genç Dönüşüm Projesi kapsamında sınavların ardından ÖSYM’nin dağıttığı kalemleri toplayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi liderleri, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte, kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Yozgat Gençlik Merkezi Liderlerine, üniversite ve okullardan gönüllü gençlerde; kalem, silgi, çakıdan oluşan kırtasiye seti dağıtımında yardım etti.


Yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunu söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz,"Genç Dönüşüm Projesi kapsamında sınavlar sonrası topladığımız kalemleri öğrencilerimize dağıtmak istedik. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi olarak öğrencilerimize yıl içerisinde yapacağımız kamp, gezi, eğitim, spor gibi etkinlikleri duyurup öğrencilerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.




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