Yozgat’ta öğrencilerin ilk dersi ’15 Temmuz’ oldu

Öğrencilerin ilk dersi ise ’15 Temmuz Milli İrade Destanı’ oldu.

Türkiye genelinde olduğu gibi 2017-2018 eğitim öğretim yılı Yozgat’ta 542 okulda 78 bin 486 öğrenci ve 6 bin 526 öğretmen ile başladı. Sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde ilk ders zilinin çalmasını velileriyle bekleyen öğrenciler, ilk gün heyecanı yaşadı. Yozgat’ta yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı ve öğrenciler ile velileri katıldı. Düzenlenen programda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen ders kitapları ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı. İlk derste 15 Temmuz Milli İrade Destanını konu olan ders kitabı öğrencilere dağıtılırken 15 Temmuz öğretmenler tarafından anlatıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin heyecanlarına ortak olan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, "Öğrencilerin gözlerinin alev gibi olduğunu nasıl heyecanlı olduklarını gördük. Bu vesile ile başlatmış olduğumuz yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzde çok parlak bir dönem olduğunu hep beraber öğrencilerin gözlerinden gördük. Onların nasıl heyecanlı olduklarını ve geleceğe nasıl baktıklarını, eğitime nasıl heyecanla sarıldıklarını beraberce yaşadık. Bu gün Milli Eğitim Bakanlığı’nın göndermiş olduğu kitapları öğrencilere dağıttık. Onlardaki bu heyecanı görmek bizleri çok sevindirdi. Burada biz yöneticilere, öğrencilere, velilere, öğretmenlere düşen ayrı ayrı görevler var. Bizlere kamu adına öğrencilere en iyi katkıyı sunmak düşüyor. Öğretmelenrimiz adına ise öğrencilerimize rehber olup onların önünü açmak düşüyor. Velilerimiz okul dışında öğrencilerimiz için neler yapabilirler, aile olarak ne katkıda bulunabilirler öğretmenleriyle istişare edip onları yönlendirmeleri ve öğrencilerin başarılı eğitim öğretim yılı geçirmeleri gerekiyor” dedi.

Öğrenciler kadar kendilerinin de heyecanlı olduğu söyleyen Sevgi Eroğlu, "İnşallah okur yazar bir insan olur. Millete devlete faydalı olur. Çocuğumuz birinci sınıfa başladı. Çocuklar ne kadar heyecanlıysa biz de o kadar heyecanlıyız" şeklinde konuştu.