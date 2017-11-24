Yozgat’ta Öğretmenler Günü kutandı

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ise Yozgat Lisesi’nde İl Eğitim Tarihi Müzesi açıldı. Burada açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.